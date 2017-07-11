В ООН призвали Ирак обеспечить соблюдение прав человека в Мосуле

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей призывает правительство Ирака обеспечить соблюдение прав человека после освобождения города Мосула от террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Преступления ИГ* ужасающи, но возмездию не должно быть места", — сказал он. По его словам, звучат обвинения в том, что иракские власти создают угрозу коллективного наказания и насильственного изгнания из Мосула.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле.

Кампания по выдворению ИГ* из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ* в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

*Террористическая организация, запрещенная в России