Создатели "Маши и медведя": от запрета на Украине пострадают телеканалы

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Если российский мультфильм "Маша и медведь" будет запрещен к показу на украинском телевидении, пострадают только сами телеканалы, заявил РИА Новости во вторник управляющий директор студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что одесская общественная организация "Совет общественной безопасности" направила в Верховную раду, Госагентство по вопросам кино и в Госкомитет телерадиовещания обращение с предложением запретить мультфильм "Маша и медведь" на украинском телевидении.

"Сериал "Маша и медведь" на украинском языке присутствует в Интернете, только на канале "Маша та ведмiдь" более 900 тысяч подписчиков и более 750 миллионов просмотров. И если он исчезнет с экранов телевизионных каналов, нам кажется, от этого потеряют только каналы. Мы – абсолютно частный проект, реализующий только идеи авторов", — сказал Ловейко.

Он подчеркнул, что проект студии вне политики, и ему жаль, что кому-то хочется на нем получить политические дивиденды – в любой стране, будь то Украина, Польша, Сербия или Латвия.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимакорд" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он продан на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. Права на показ фильма купили такие известные компании, как Netflix, Turner (UK and Latin America), KIKA (Germany), France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa и другие. На сервисе YouTube мультфильм посмотрели около 1,7 миллиарда пользователей.

Ранее преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги уличил "Машу и Медведя" в пропаганде "мягкой" военной силы и участии в гибридной войне. Создатели мультсериала не захотели комментировать такое заявление.