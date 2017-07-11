Председатель ОБСЕ призвал объединиться перед угрозой терроризма

МАУЭРБАХ (Австрия), 11 июл — РИА Новости. Странам ОБСЕ необходимо объединиться перед лицом террористической угрозы в мире как на словах, так и в своих действиях, уверен действующий председатель ОБСЕ — глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Нам необходимо объединиться в словах и действиях в борьбе с терроризмом, поскольку ни одна страна не застрахована от террористических угроз", — заявил он, выступая перед журналистами перед открытием неформальной министерской встречи стран ОБСЕ в Мауэрбахе.

Он добавил, что общей целью для всех стран должна стать ликвидация всех сетей радикализации в регионе.