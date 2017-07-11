Брюссельская полиция проверила более 100 тысяч домов в поисках террористов

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Полиция Брюсселя в рамках антитеррористической операции провела в 2016 году проверки личностей жителей более 100 тысяч домов в пяти из 19 столичных коммун, сообщила во вторник телерадиокомпания RTL.

Контроль личностей по местожительству производился в первую очередь в коммунах Моленбек и Андерлехт, значительную долю населения которых составляют выходцы из стран Северной Африки.

Согласно оценкам МВД Бельгии, до 600 жителей королевства мусульманского происхождения принимали участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористических группировок "Исламское государство"* или "Джебхат ан-Нусра"*. Более сотни выходцев из Бельгии погибли в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.