В Армении начались учения спецназа стран ОДКБ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы специального назначения стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали учебно-методические сборы в Армении, сообщается во вторник на сайте ОДКБ.

"Одиннадцатого июля в Республике Армения под руководством заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова начато проведение учебно-методического сбора с командным составом подразделений специального назначения министерств внутренних дел (полиции) государств-членов ОДКБ, выделенных в Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) организации", — говорится в сообщении.

Учения будут проходить три дня на базе образовательного комплекса полиции Армении. В сборе участвует руководящий состав специальных подразделений полиции Армении, МВД Белоруссии, Киргизии и России, а также Национальной гвардии Казахстана и федеральной службы войск национальной гвардии России. Участники сбора отработают сценарии спецопераций и обменяются опытом в методике проведения занятий по боевой подготовке.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.