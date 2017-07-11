Белоруссии пора "во весь голос заявлять о себе", считает Лукашенко

МИНСК, 11 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика должна повышать свою роль в международной политике, пора "во весь голос заявлять о себе на мировой арене" и выстраивать "внешнеполитическую деятельность более масштабно и наступательно".

"Сейчас так важно сконцентрировать внимание на определении и решении приоритетных задач нашей деятельности на международной арене… первое направление – повышение роли Белоруссии в мировой политики. Все основания для этого у нас имеются", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

Он пояснил, что, несмотря на то, что Белоруссия является молодым суверенным государством, государственные образования, преемницей которых она является, были полноправными участниками происходивших в регионе событий. "Определенный исторический опыт активной внешней политики у нас есть", — сказал президент.

Он заявил, что "современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и экономическую деятельность по-новому – более масштабно и наступательно". "Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что это нужно не ради удовлетворения каких-то амбиций, а ради укрепления политического и экономического суверенитета страны.

Лукашенко добавил, что "без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие". "Если нет проектов, то нет эффективной работы", — сказал он.

По словам президента, "сегодня ради укрепления авторитета страны необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников – не ссориться, а дружить со всеми". "Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали и понимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия это давно делает, и многовекторность – одно из приоритетов белорусской внешней политики.