Белоруссии пора "во весь голос заявлять о себе", считает Лукашенко

МИНСК, 11 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика должна повышать свою роль в международной политике, пора "во весь голос заявлять о себе на мировой арене" и выстраивать "внешнеполитическую деятельность более масштабно и наступательно".
Он пояснил, что, несмотря на то, что Белоруссия является молодым суверенным государством, государственные образования, преемницей которых она является, были полноправными участниками происходивших в регионе событий. "Определенный исторический опыт активной внешней политики у нас есть", — сказал президент.
Он заявил, что "современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и экономическую деятельность по-новому – более масштабно и наступательно". "Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что "без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие". "Если нет проектов, то нет эффективной работы", — сказал он.
По словам президента, "сегодня ради укрепления авторитета страны необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников – не ссориться, а дружить со всеми". "Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали и понимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия это давно делает, и многовекторность – одно из приоритетов белорусской внешней политики.