Италия конфисковала у бежавшего в ОАЭ бывшего депутата более миллиона евро

РИМ, 11 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Правоохранительные органы Италии конфисковали имущество известного судовладельца, бывшего депутата национального парламента Амедео Матачены на общую сумму 1,1 миллиона евро, сообщили во вторник местные СМИ.

Соответствующее решение вынес суд Реджо-ди-Калабрия на основании представления местного Управления по борьбе с мафией, которое убеждено в том, что Матачена представляет интересы могущественной калабрийской преступной организации "ндрангета". Были конфискованы банковские счета бывшего парламентария и членов его семьи, а также принадлежащие ему ценные бумаги и компания, штаб-квартира которой находится в Майами (США).

В 2012 году Матачена был приговорен Апелляционным судом Реджо-ди-Калабрия к пяти годам тюремного заключения за причастность к мафиозной деятельности. В июне 2013 года Верховный Кассационный суд Италии утвердил этот приговор и он вступил в законную силу. Однако этот приговор так и не был приведен в исполнение, поскольку экс-депутат до сих пор скрывается от итальянского правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах. В августе 2013 года он был арестован властями ОАЭ по запросу Интерпола, однако уже в октябре выпущен на свободу.

В мае 2014 года в рамках следственного дела под кодовым названием Breakfast по указанию калабрийского Управления по борьбе с мафией были арестованы жена Матачены – Кьяра Риццо и бывший глава МВД Италии Клаудио Скайола. Им были предъявлены обвинения в том, что они помогли экс-депутату скрыться от итальянского правосудия.

Матачена был избран депутатом национального парламента в 1994 году по спискам партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". По данным информированного еженедельника l`Espresso, следственные органы предполагают, что 54-летний предприниматель до сих пор пользуется покровительством "на самом высоком политическом и дипломатическом уровне".