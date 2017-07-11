Италия конфисковала у бежавшего в ОАЭ бывшего депутата более миллиона евро

РИМ, 11 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Правоохранительные органы Италии конфисковали имущество известного судовладельца, бывшего депутата национального парламента Амедео Матачены на общую сумму 1,1 миллиона евро, сообщили во вторник местные СМИ.
В 2012 году Матачена был приговорен Апелляционным судом Реджо-ди-Калабрия к пяти годам тюремного заключения за причастность к мафиозной деятельности. В июне 2013 года Верховный Кассационный суд Италии утвердил этот приговор и он вступил в законную силу. Однако этот приговор так и не был приведен в исполнение, поскольку экс-депутат до сих пор скрывается от итальянского правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах. В августе 2013 года он был арестован властями ОАЭ по запросу Интерпола, однако уже в октябре выпущен на свободу.
Матачена был избран депутатом национального парламента в 1994 году по спискам партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". По данным информированного еженедельника l`Espresso, следственные органы предполагают, что 54-летний предприниматель до сих пор пользуется покровительством "на самом высоком политическом и дипломатическом уровне".