В Таиланде неизвестные ворвались в дом и расстреляли восемь человек

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. По меньшей мере восемь членов семьи погибли, еще трое получили ранения в результате нападения группы вооруженных мужчин в Таиланде, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на полицию.
Как сообщается, около полуночи преступники открыли огонь, в результате чего шесть человек скончались на месте, двое из них были детьми. После этого нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле главы семьи.
По данным полиции, еще одна девочка и глава семьи скончались по пути в больницу. Трое раненых остаются в тяжелом состоянии.