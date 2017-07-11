В Таиланде неизвестные ворвались в дом и расстреляли восемь человек

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. По меньшей мере восемь членов семьи погибли, еще трое получили ранения в результате нападения группы вооруженных мужчин в Таиланде, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на полицию.

По данным издания, инцидент произошел поздним вечером в понедельник в тайской провинции Краби в районе Ао Лук (Ao Luk). Группа вооруженных мужчин ворвалась в дом около 16.00 (20.00 мск) и начала обыски. Нападавшие надели наручники и завязали глаза членам семьи. По информации полиции, нападавших было шесть или семь.

Как сообщается, около полуночи преступники открыли огонь, в результате чего шесть человек скончались на месте, двое из них были детьми. После этого нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле главы семьи.

По данным полиции, еще одна девочка и глава семьи скончались по пути в больницу. Трое раненых остаются в тяжелом состоянии.