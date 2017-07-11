В Донбассе у "ехавшего на лечение" силовика нашли семь гранат

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции Донецкой области задержали военнослужащего, который ехал на лечении и захватил с собой из зоны военной операции шесть гранат Ф-1 и гранату РГД, сообщил во вторник начальник отделения Нацполиции в Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером на железнодорожном вокзале Мариуполя полицией Донецкой области задержан военнослужащий, который ехал в Кировоградскую область на лечение, с собой захватил шесть гранат Ф-1, гранату РГД и другую "пиротехнику", — написал Аброськин на своей странице в Facebook во вторник.

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