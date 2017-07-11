У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в Тихом океане у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 06.59 по времени UTC (09.59 мск). Эпицентр располагался в 214 километрах к северо-западу от необитаемого острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.

Через Новую Зеландию проходит Тихоокеанский "огненный пояс" — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.