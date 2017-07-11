Amnesty International ждет расследования преступлений против жителей Мосула

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала провести расследование преступлений против мирных жителей Мосула, совершенных обеими сторонами в ходе боев за освобождения этого иракского города от террористической группировки "Исламское государство"*.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле.

"Необходимо немедленно учредить независимую комиссию, которая гарантировала бы проведение тщательного расследования любых случаев, в которых есть достоверные доказательства нарушений международного права, и обнародование его результатов", — говорится в заявлении организации.

Ранее правозащитники не раз заявляли, что боевики ИГ* во время осады города нарушали международное право и совершали военные преступления. В частности, по их данным, они использовали людей в качестве "живого щита", а также "убили сотни, если не тысячи" человек, которые пытались покинуть осажденный город.

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Правительственные силы Ирака и коалиция по борьбе с ИГ* под руководством США, по данным правозащитников, провели "серию противозаконных атак" в городе. Как утверждают в организации, проправительственные силы применяли "оружие взрывного действия и неточное" оружие и, предположительно, непропорционально применяли силу.

"Силы Ирака и коалиции не приняли адекватных мер для защиты мирных граждан, вместо этого они подвергли их ужасному действию оружия, которое никогда не должно применяться в плотно населенных жилых районах", — заявили правозащитники.

Кампания по выдворению ИГ* из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ* в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

*Террористическая организация, запрещенная в России.