Ким Чен Ын с супругой посетили прием в честь успешного испытания МБР

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой присутствовали на торжественном приеме в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство во вторник.
На приеме с речью выступил начальник политуправления корейской народной армии Хван Бён Со. Он сообщил, что "высший руководитель принял стратегическое решение… открыть курс на окончательную победу, усовершенствовав межконтинентальную баллистическую ракету, нацеленную на сердце США".
Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.