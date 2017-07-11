США распространили в СБ ООН проект резолюции по новым санкциям против КНДР

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США распространили в СБ ООН проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух дипломатов.

Документ, подразумевающий введение новых ограничительных мер против Северной Кореи, был распространен среди постоянных членов Совета Безопасности – России, КНР, Великобритании и Франции. Официальный представитель миссии США при ООН не комментирует эту информацию.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни представит Совету Безопасности ООН новую резолюцию с "пропорциональным ответом" Пхеньяну. США намерены усилить экономическое давление на страну. За новую резолюцию, которая ужесточит режим санкций в отношении Пхеньяна выступили и два других постоянных члена СБ ООН — Франция и Великобритания.