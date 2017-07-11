В ДНР из-за обстрелов повреждены четыре трансформаторных подстанции

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Пять домов и четыре трансформаторные подстанции повреждены в Донецке и Докучаевске в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине ранее договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"В результате обстрелов в поселке Трудовские по улице Зеленый Гай полностью сгорел дом, по улице Галическая — прямое попадание в дом", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Он добавил, что также получили повреждения четыре трансформаторные подстанции, без электроснабжения остались десять улиц.

"В Докучаевске повреждены три дома по улицам Ленина и Полевая. Информация о разрушениях уточняется", — отметили в оперативном командовании ДНР.