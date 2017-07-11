Два человека пострадали на западе Донецка из-за обстрела

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине ранее договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"В результате обстрелов в поселке Трудовские в Донецке пострадали двое гражданских — женщина 1967 года рождения и мужчина 1954 года рождения", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.