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Одобряют, но с оговорками: Белый дом поддержал новые санкции против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6076)
08:3311.07.2017
(обновлено: 08:40 11.07.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Белый дом поддерживает санкции, которые предусмотрены в законопроекте сената. При этом администрация Дональда Трампа недовольна некоторыми положениями документа, которые предусматривают ограничение полномочий президента.

Суть законопроекта

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Мнение: администрация Трампа поборется за "свободу рук" в законе о санкциях
Сенат еще в середине июня подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению санкций в отношении России.

Так, сенаторы предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Капитолий. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Работа над ошибками: сенат США исправил законопроект о санкциях против РФ
Отдельным пунктом говорится о стремлении США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Проблемы американских законодателей

Сенат практически сразу направил законопроект на утверждение палаты представителей, однако там возникли проблемы: республиканское большинство в нижней палате конгресса направило документ в комитет по международным делам. Недовольство вызвало нарушение процедуры внесения законопроекта.

Согласно американской Конституции, палата представителей должна первой вносить и принимать законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов страны. Рассматриваемый же документ вопреки закону сначала одобрил сенат.

Первая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
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В конце июня сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте о новых антироссийских санкциях. Скорректированный документ вновь был направлен в палату представителей.

Сенатор Бен Кардин рассказал журналистам, что "технический вопрос" был урегулирован без значительных поправок в законопроекте.

Позиция Белого дома

О позиции администрации Трампа в отношении документа рассказал директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт.

"Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции", — сказал чиновник.

При этом Шорт добавил, что президент обеспокоен тем фактом, что документ "создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса". Инициативу парламентариев он назвал "дипломатическим вызовом" для Белого дома.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
© Фото : предоставлено Американской торговой палатой в России
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По мнению Белого дома, принятие закона скажется на работе Вашингтона, которые не сможет "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".

О недовольстве администрации Трампа по поводу нового законопроекта ранее писали СМИ. The Washington Post сообщила, что Белый дом намерен выступить против ряда положений сенатского документа.

Источник издания уточнил, что Белый дом выступает против пунктов, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий президента. Особое беспокойство вызывает процесс рассмотрения решения конгрессом, который сможет блокировать отмену санкций главой государства.

Позиция Трампа

Бурение скважины Центрально-Ольгинская-1 нефтяной компании Роснефть
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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Девятого июля сам Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал санкции на встрече с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Гамбурге.

"Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано до разрешения проблем на Украине и в Сирии!" — написал американский лидер в Twitter.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также связал отмену санкций с ситуацией на Украине.

"Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции", — сказал дипломат после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AP Photo / German Government / Steffen Kugler
Путин в разговоре с Трампом указал на несправедливость санкций
Тиллерсон подчеркнул, что урегулирование кризиса на Украине является одним из условий улучшения российско-американских отношений.

Российские власти неоднократно называли абсурдом попытки Запада связать санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве постоянно подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского соглашения и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

"Схватка с конгрессом"

Российские политики объяснили слова Трампа внутренними проблемами в США. Так, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев расценил его позицию как попытку "выиграть будущую схватку с конгрессом".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины по итогам их встречи в Киеве. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Тиллерсон рассказал, как долго будут действовать санкции США против России
"Как известно, конгресс пытается лишить Трампа возможности своим решением отменять или ослаблять антироссийские санкции, вводившиеся Обамой. Для Трампа это вопрос не только и не столько отношений с Россией, сколько его полномочий как президента, на которые и посягает конгресс", — заявил сенатор.

Косачев также призвал не испытывать иллюзий по поводу позиции Вашингтона в отношении Москвы.

"Российская политика США определяется, к сожалению, не потребностями собственно двусторонних отношений, а зигзагами внутренней политики США и противостоянием между Трампом и конгрессом. Делать прогнозы бессмысленно, остается наблюдать и ждать", — сказал глава комитета.

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