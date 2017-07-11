ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский конгрессмен Дон Бейер в понедельник внес на рассмотрение палаты представителей конгресса США поправку в проект военного бюджета страны, которая запрещает финансирование создания совместных с Россией групп по борьбе с киберугрозами.
Бейер назвал "предложение Трампа сформировать группу по кибербезопасности с Путиным ужасной идеей". По его мнению, это "немедленно поставит под угрозу американскую кибербезопасность".
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и США в ходе встречи лидеров двух стран на саммите "большой двадцатки" условились создать совместную двустороннюю рабочую группу по комплексу вопросов, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью, с хакерством во всех его формах. По его словам, кибербезопасности на встрече Путина и Трампа было уделено особое внимание.