Конгрессмен выступил против создания с РФ группы по борьбе с киберугрозами

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский конгрессмен Дон Бейер в понедельник внес на рассмотрение палаты представителей конгресса США поправку в проект военного бюджета страны, которая запрещает финансирование создания совместных с Россией групп по борьбе с киберугрозами.

"Конгрессмен Бейер внес поправку в проект оборонного бюджета, которая запрещает федеральному правительству и администрации (президента Дональда) Трампа внедрять любые соглашения по кибербезопасности между президентом и российским лидером Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Бейер назвал "предложение Трампа сформировать группу по кибербезопасности с Путиным ужасной идеей". По его мнению, это "немедленно поставит под угрозу американскую кибербезопасность".

Как отмечается, процедурный комитет палаты представителей во вторник вечером решит, будет ли данная поправка представлена на рассмотрение полного состава палаты позднее на нынешней неделе.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и США в ходе встречи лидеров двух стран на саммите "большой двадцатки" условились создать совместную двустороннюю рабочую группу по комплексу вопросов, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью, с хакерством во всех его формах. По его словам, кибербезопасности на встрече Путина и Трампа было уделено особое внимание.