В Японии после землетрясения сбоев в работе АЭС нет

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Сбоев в работе АЭС "Сэндай" на острове Кюсю, где во вторник произошло землетрясение магнитудой 5,2, не обнаружено, об этом со ссылкой на оператора станции Kyushu Electric Power сообщила телекомпания NHK.

Два работающих реактора станции функционируют в штатном режиме. Радиационный фон в районе АЭС остается без изменений.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Японии в префектуре Кагосима. Эпицентр землетрясения находился в заливе Кагосима, очаг – на глубине 10 километров. В префектуре Кагосима были зафиксированы толчки до 5 баллов по семибалльной японской шкале. Кроме того, землетрясение смогли почувствовать жители еще 4 префектур.

Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших или разрушениях нет.