В Токио начался суд над главой некогда крупнейшей биржи биткоинов

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В столице Японии Токио начался суд над главой крупнейшей в прошлом биржи, торговавшей биткоинами (bitcoin, виртуальная валюта), Mt.Gox Марком Карпелсом, который обвиняется в присвоении средств клиентов, сообщает агентство Киодо.

Осенью 2013 года биржа перевела около 340 миллионов иен (около 3 миллионов долларов) со счетов клиентов на свой корпоративный. Затем в феврале 2014 года биржа приостановила на неопределенный срок операции с биткоинами под предлогом сбоя компьютерной системы, которым могли бы воспользоваться злоумышленники для использования средств вкладчиков.

Затем стало известно, что вкладчики не могут снять свои деньги с виртуальных счетов, а еще через несколько дней биржа объявила о прекращении всех операций "в интересах вкладчиков" и объявила об "исчезновении" 850 тысяч биткоинов (по курсу на тот момент около 48 миллиардов иен или более 450 миллионов долларов). Вскоре биржа объявила о своем банкротстве. На бирже было зарегистрировано более 1,1 миллиона виртуальных счетов.

Прокуратура обвиняет Марка Карпелса в присвоении денежных средств клиентов и других экономических преступлениях.