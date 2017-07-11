В Японии шесть человек погибли из-за жары

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Шесть человек скончались из-за жары, 4241 человек были доставлены в больницы за неделю, с 3 июля в Японии, сообщило управление пожарной охраны страны, которое отвечает и за службу скорой помощи.

Число госпитализированных с 3 по 9 июля оказалось в два раза выше показателей прошлой недели.

Ранее сообщалось, что только за выходные дни в больницы попали более 600 человек. На прошлой неделе температура в большинстве районов колебалась от 30 до 35 градусов. Так, в выходные в префектурах Гифу и Гумма столбик термометра поднялся выше 36 градусов, в Айти — до 35,9, в Сайтаме рядом с Токио и на самом северном японском острове Хоккайдо — до 35,6, в Киото и Фукусиме — до 35,5.