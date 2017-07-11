В Мексике два ягненка погибли из-за раскаленной до 250 градусов земли

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Ученые изучают загадочную подземную активность — земля в районе футбольного поля в мексиканском штате Мичоакан раскалилась, из трещин идет пар.
На место прибыли ученые из Национального автономного университета Мексики, чтобы изучить феномен. Силы гражданской обороны заявили, что не исключают любой природы возникновения данного явления, однако призвали подождать с выводами.
На территории Мексики расположен самый молодой на земле вулкан Парикутин. Он образовался в 1943 году прямо на кукурузном поле в Мичоакане, а впоследствии его извержение стало причиной разрушения нескольких расположенных рядом селений.