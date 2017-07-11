В Мексике два ягненка погибли из-за раскаленной до 250 градусов земли

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Ученые изучают загадочную подземную активность — земля в районе футбольного поля в мексиканском штате Мичоакан раскалилась, из трещин идет пар.

По данным местной службы гражданской обороны, температура земной поверхности у поля в населенном пункте Пуэбло-Вьехо достигает 250 градусов. Два ягненка, которые были выпущены пастись на футбольное поле, погибли.

На место прибыли ученые из Национального автономного университета Мексики, чтобы изучить феномен. Силы гражданской обороны заявили, что не исключают любой природы возникновения данного явления, однако призвали подождать с выводами.

"Мы не можем сказать, что речь идет о рождении вулкана, потому что нет никакой активности земной коры, это говорит, что такая возможность почти исключена. Однако давайте дождемся результатов исследований", – говорится в сообщении МВД Мичоакана.

На территории Мексики расположен самый молодой на земле вулкан Парикутин. Он образовался в 1943 году прямо на кукурузном поле в Мичоакане, а впоследствии его извержение стало причиной разрушения нескольких расположенных рядом селений.