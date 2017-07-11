США, Британия и Кувейт призвали Катар и арабскую "четверку" к диалогу

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США, Великобритания и Кувейт призывают Катар и разорвавшие с ним дипломатические отношения арабские страны (Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ и Бахрейн) к диалогу для разрешения кризиса, передает кувейтское агентство КУНА.

Как сообщает агентство, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Сидвел и глава МИД Кувейта шейх Сабах аль-Халид на встрече в понедельник "призвали все стороны к сдерживанию конфликта и скорейшему нахождению решения посредством диалога".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.