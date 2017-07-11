Перу отзывает своего посла в Эквадоре

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Правительство Перу отозвало для консультаций своего посла в Эквадоре после того, как Кито отказался прекратить постройку стены вдоль границы между двумя государствами, сообщается на сайте МИД Перу.

По данным агентства Рейтер , Эквадор считает, что постройка стены на границе между странами позволит контролировать наводнения, которые приносят ущерб приграничным городам каждый год. На это Перу заявил, что стена может нарушить поток воды и привести к более высокой опасности наводнений для перуанцев.

"Правительство Перу отозвало в Лиму для консультаций своего посла в Эквадоре Уго Отеро (Hugo Otero). Решение было принято, принимая во внимание, что правительство Эквадора построило стену… на правой стороне международного канала Сарумилья", — говорится в заявлении на сайте МИД страны.

Правительство Эквадора выразило сожаление по поводу решения Перу, об этом заявил МИД страны.

"Национальное правительство вновь заявляет о своей готовности, выраженной ранее перуанскому правительству, провести встречу на этой неделе на уровне министров иностранных дел, чтобы затронуть эту и другие нерешенные темы в отношении обязательств, которые имеют обе страны в канале Сарумилья", — сообщается на сайте МИД страны.