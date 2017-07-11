В Мексике десятки человек отравились на выпускном

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Не менее 40 человек получили серьезные отравления на выпускном в мексиканской школе в штате Гуанахуато, сообщает в понедельник портал Excelsior.

По данным медиков, школьники и приглашенные взрослые употребили в пищу испорченные продукты. В результате у десятков человек проявились признаки серьезного отравления. Скорее всего, проблема была в испорченной говядине и курятине.

Всего на празднике присутствовало порядка 800 человек. Очевидцы сообщают, что еду на выпускной школа заказала у местной жительницы, которая специализируется на обслуживании больших праздников.

Министерство здравоохранения Гуанахуато уже взяло образцы угощения, которое предлагали гостям праздника, для дальнейших исследований и определения степени ответственности виновных.