В Мексике десятки человек отравились на выпускном

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Не менее 40 человек получили серьезные отравления на выпускном в мексиканской школе в штате Гуанахуато, сообщает в понедельник портал Excelsior.
Всего на празднике присутствовало порядка 800 человек. Очевидцы сообщают, что еду на выпускной школа заказала у местной жительницы, которая специализируется на обслуживании больших праздников.
Министерство здравоохранения Гуанахуато уже взяло образцы угощения, которое предлагали гостям праздника, для дальнейших исследований и определения степени ответственности виновных.