В Венесуэле в результате протестов пострадали девять гвардейцев

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас сообщил в понедельник о ранении девяти сотрудников национальной боливарианской гвардии в ходе протестов в стране.

"Семеро гвардейцев ранены в результате атаки с использованием взрывчатки в Альтамире и еще двое получили пулевые ранения в Ла-Таоне и Сан-Антонио", — написал Вильегас в своем микроблоге в Twitter.

В то же время депутат Анхель Альварес Хиль сообщил об убийстве в ходе протестов несовершеннолетнего подростка. Портал Nacional отмечает, что речь идет о 16-летнем Рубене Гонсалесе Хименесе, погибшем от огнестрельного ранения в Валенсии (штат Карабобо).

Heridos siete GNB tras ataque explosivo en #TrancazoTerrorista hoy en Altamira y otros dos heridos de bala en La Tahona y San Antonio pic.twitter.com/SkMkmP0ZUq — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 10 июля 2017 г.

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В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 93 человека.