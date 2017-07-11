Трамп пообещал добиваться полного уничтожения ИГ*

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп пообещал добиваться полного уничтожения террористической группировки "Исламское государство"*.

В распространенном Белым домом заявлении американский лидер поздравил Ирак с освобождением Мосула от боевиков.

"За последние шесть месяцев мы добились большего прогресса в борьбе с ИГ*, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой… Мы продолжим добиваться уничтожения ИГ", — сказал Трамп.

По его словам, "победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены".

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ в Мосуле.

Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России.