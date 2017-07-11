Генсек ООН призвал признать трагедию Сребреницы

ООН, 11 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в годовщину событий в Сребренице призвал признать трагедии прошлого, чтобы не повторить их в будущем.

"Одиннадцатого июля исполняется 22 года резне в Сребренице — самой жестокой на европейской земле с момента основания ООН", — говорится в заявлении генерального секретаря всемирной организации.

В этом году также завершит работу Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), учрежденный ООН для преследования причастных к совершенным там преступлениям.

"Чтобы предотвратить подобную жестокость в будущем, мы должны честно посмотреть в прошлое и признать, что эти преступления имели место и свою роль в том, что они произошли… Сложная задача в выстраивании доверия ради полного примирения в Боснии и Герцеговине стоит перед людьми различных сообществ в стране. Чтобы строить общее будущее, эти сообщества должны признать трагедии прошлого", — говорится в заявлении генсека.

Белград на официальном уровне признает преступления, но избегает слова "геноцид", стараясь называть произошедшее "массовыми убийствами", так как считает, что факт геноцида не доказан.

Совет Безопасности ООН в 2015 году рассматривал проект резолюции Великобритании и США, признающей события 1995 года геноцидом. Россия заблокировала принятие документа. По словам тогдашнего представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части его населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 годы). МТБЮ и Международный суд ООН классифицировали эти расправы как геноцид.

МТБЮ и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, тогдашнего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича и генерала Ратко Младича.