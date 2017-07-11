Трамп-младший готов рассказать сенату о своей встрече с адвокатом из России

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Старший сын президента США заявил о своей готовности рассказать американским законодателям о встрече с российским адвокатом.

"Буду рад сотрудничать с комитетом и рассказать, что я знаю", — написал Дональд Трамп-младший в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в понедельник телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники в самом сенатском комитете по разведке сообщил, что его члены намерены поговорить с сыном президента США Дональда Трампа — Дональдом Трампом-младшим о его встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в прошлом году.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

Представитель Белого дома в понедельник заявила, что встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом была короткой и не имела развития. Известно при этом, что Трамп-младший уже нанял нью-йоркского адвоката Алана Фьютерфеса, чтобы представлять свои интересы в связи со встречей с Весельницкой.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.