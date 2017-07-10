В Мексике пассажир автобуса поссорился с соседями, поджег салон и погиб

МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости. Трагедией закончилась ссора пассажиров в салоне автобуса в мексиканском штате Мичоакан, в результате которой один из пассажиров поджег сиденье, сжег автобус и сгорел сам.

По данным полиции, инцидент произошел на трассе между Морелией и Гвадалахарой. Причина ссоры не установлена, известно лишь, что все остальные пассажиры успели покинуть салон, а виновник пожара остался внутри и сгорел.

Сотрудники прокуратуры Мичоакана начали расследование обстоятельств трагического инцидента, унесшего жизнь одного человека.