Белый дом: встреча сына Трампа с адвокатом из России не имела развития

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой была короткой и не имела продолжения, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

"Дональд-младший провел короткую встречу, у которой не было абсолютно никакого развития", — сказала Сандерс, выразив удивление, почему этот вопрос поднимается именно сейчас, поскольку информация о ней была раскрыта ранее и добровольно.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.