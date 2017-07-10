Трамп поздравил Ирак с победой над ИГ* в Мосуле

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил поздравления премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади с победой над террористической группировкой "Исламское государство"*в Мосуле, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы поздравляем премьер-министра аль-Абади, спецслужбы Ирака и всех жителей Ирака с победой над террористами, которые являются врагами всех цивилизованных людей", — сообщила Сандерс.

Ранее аль-Абади официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле.

Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России.