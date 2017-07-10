Минобороны: задержанный на Украине россиянин уволился со службы в 2016 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл — РИА Новости. Задержанный на востоке Украины россиянин Виктор Агеев проходил службу по призыву, в 2016 году уволился в запас и больше не имел к службе отношения, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.

"В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В.Агеевым подписывать контракт. В.Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего", — говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили "забывчивость" Агеева тем, что более года назад он проходил воинскую службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и "больше не имел к военной службе никакого отношения".

Что касается якобы подписания контракта Агеевым на военную службу за 4 дня, то здесь, как рассказали в пресс-службе, действующий порядок поступления на военную службу в ВС РФ по контракту "исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гражданин В.Агеев".

"Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах", — отметили в пресс-службе.