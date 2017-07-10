ООН не ожидает быстрого возвращения беженцев в освобожденный Мосул

ООН, 10 июл — РИА Новости. Возвращение жителей иракского Мосула в город после его освобождения от боевиков в ближайшие месяцы не начнется, считают в ООН. По оценкам экспертов, более 850 тысяч жителей Мосула остаются за его пределами.

Ранее премьер Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Мосуле. Приветствовав окончание боев в районе, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что "конца гуманитарного кризиса еще не видно".

"Вероятно, что многие тысячи людей могут быть вынуждены оставаться в местах переселения в ближайшие месяцы", — сказал он на брифинге.

По словам Дюжаррика, большая часть жилых районов Западного Мосула была повреждена в ходе военной операции. Со ссылкой на представителей гуманитарных организаций, он сообщил, что из 54 жилых кварталов Западного Мосула 15 серьезно повреждены, минимум 23 получили средние повреждения.

Согласно последним данным Международной организации по миграции (МОМ), с 18 октября 2016 года из-за операции в Мосуле вынужденными переселенцами стали 1 миллион 34 тысячи 670 человек. Из них 821 838 человек до сих пор не вернулись в свои дома. Дюжаррик сообщил, что на данный момент беженцев из Мосула более 860 тысяч человек.