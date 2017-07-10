В Страсбурге нашли коллекцию анатомических препаратов Третьего рейха

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Двадцать ящиков с анатомическими препаратами, принадлежавшими руководителю медицинских программ Третьего рейха Аненербе Августу Хирту, обнаружены в Страсбурге, где военный преступник возглавлял анатомический институт СС.

Организация Аненербе, существовавшая в Германии в 1935-1945 годах, занималась изучения традиций, истории и наследия германской расы для оккультно-идеологического обеспечения функционирования нацистского государства.

Заместитель ректора Страсбургского университета Матье Шнейдер сообщил агентству Франс Пресс, что похожие на чемоданы ящики содержат образцы тканей людей и животных. Контейнеры подписаны именем Хирта, они были обнаружены в патологоанатомическом подразделении учебного заведения.

Как отмечает агентство, Хирт планировал создать коллекцию скелетов. В возглавляемом им институте после освобождения Страсбурга 1 декабря 1944 года были обнаружены останки 86 человек. Жертвы были евреями, уничтоженными в концлагере Аушвиц и доставленными в Страсбург для вскрытия под руководством Хирта.

Несмотря на зловещую репутацию Хирта, в университете считают, что некоторые части обнаруженной коллекции относятся к донацистскому прошлому ученого и не имеют криминальной составляющей.

После освобождения Страсбурга Хирт с дочерью бежал и скрывался под видом крестьянина. Предположительно, он покончил с собой, тем не менее, его поиски продолжались до конца 1950-х годов. Во Франции Хирт в 1963 году заочно был приговорен к смертной казни.