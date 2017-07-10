Аксенов прокомментировал призыв ПА ОБСЕ к России отказаться от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Воссоединение Крыма с Россией произошло по воле подавляющего большинства населения полуострова, а требование Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отказаться от крымского региона – проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В воскресенье по итогам ежегодной сессии в Минске участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, в том с призывом к России отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против итогового документа.

"Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет. Воссоединение Крыма с Россией произошло по воле подавляющего большинства населения полуострова и в соответствии с нормами международного права. Нет никакой "аннексии", есть свободный выбор свободных людей", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его мнению, проголосовав за резолюцию, европейские парламентарии откровенно и бессовестно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии. "Крым – не вещь, которую можно перекладывать с места на место по желанию политиков. Речь идет о судьбах более чем двух миллионов граждан России. Последствием принятия подобных документов может быть только подрыв авторитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ", — подчеркнул Аксенов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".