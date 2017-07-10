Биометрический контроль не укрепит безопасность на Украине, считает эксперт

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Возможное введение биометрического контроля на украинской границе для иностранных граждан не решит проблему обеспечения нацбезопасности, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пояснил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России, новые правила заработают не позже января 2018 года.

"С точки зрения национальной безопасности — это проблему не решит. Имея огромные границы с Россией и Молдавией, Белоруссией, условных диверсантов со злобными намерениями биометрическими паспортами не остановишь, они просто не пойдут на пункты пропуска. Хотя на мелкий поток из стран Азии и Африки это и повлияет", — сказал Бортник в понедельник РИА Новости.

Он не исключил, что введение Киевом биометрического контроля может повлечь за собой ответные меры РФ.

"Если Россия захочет эскалации — то она будет вводить похожие ограничения для украинских граждан. Если она будет нацелена на достижение какого-то преимущества над Украиной, то она просто реализует те законопроекты, которые уже лежат в Госдуме и которыми упрощается порядок российского гражданства для украинских граждан", — заявил Бортник.