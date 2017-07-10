Додон: биометрический контроль усложнит поездки граждан Молдавии в Украину

КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Введение Украиной биометрического контроля для иностранцев создаст дополнительные проблемы для поездок молдавских граждан в соседнюю страну, заявил в понедельник РИА Новости президент Молдавии Игорь Додон.
Президент Молдавии отметил, что у него нет такой информации. "Считаю, что это (введение биометрического контроля – ред.) создаст дополнительные проблемы для поездок наших граждан на Украину, которые и так неохотно туда едут из-за нестабильности в соседней стране", — заявил Додон.
На данный момент граждане Молдавии могут пересекать границу Украины как по биометрическому, так и по обычному загранпаспорту.