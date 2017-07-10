Власти хорватского курорта ввели штрафы для голых и пьяных туристов

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Власти хорватского города Хвар на одноименном острове в Адриатическом море ввели штрафы в несколько сотен евро для иностранных туристов за неподобающее поведение, передает телеканал N1.

Ранее градоначальник Рикардо Новак пообещал, что положит конец "голым и пьяным бесчинствам" в Хваре молодых иностранных туристов, главным образом из Великобритании. По его словам, на жесткие меры его подвигли многочисленные жалобы сограждан.

"Их тошнит по всему городу, они справляют малую нужду на всех углах, ходят голые, спят на улицах и в парках, мотаются из стороны в сторону в бессознательном состоянии", — цитирует телеканал Новака.

"Всему есть предел. Владельцы отелей не должны принимать голых гостей и перестать подавать им алкоголь, когда видят, что те уже пьяны", — подчеркнул градоначальник.

По его инициативе городской совет утвердил штрафы в размере 600 евро за прогулки по городу в купальниках и плавках и 700 евро — за сильное опьянение.

Новак также отметил, что Хвар с населением в 4 тысячи человек должен быть местом не только молодежно-развлекательного, но и более зрелого туризма.