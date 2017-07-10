Яровая раскритиковала решение Киева об электронной регистрации для россиян

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") раскритиковала решение украинских властей о введении предварительной электронной регистрации для граждан РФ, посещающих Украину, подчеркнув, что Киев добивается в ответ запретов и ограничений для украинцев.

В понедельник украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, украинские власти также намерены ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.

"Чтобы создать искусственные препятствия в нарушение существующего межправительственного соглашения, придумываются квазивизы. Украинская власть упорно препятствует своим гражданам во взаимодействии с россиянами, демонстративно хамит, желая, чтобы наша страна ответила зеркальными ограничениями для украинцев, добиваясь таким образом запретов и ограничений для граждан Украины", — сказала журналистам Яровая.

"И этим господам очень выгодно и очень хочется разорвать человеческие контакты и семейные связи наших народов. Про таких умников в народе говорят тоже с приставкой "недо- ", — отметила она.