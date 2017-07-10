В ГД прокомментировали решение Украины ввести биометрический контроль

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) отрицательно оценивает решение властей Украины о биометрическом контроле для граждан других стран и о введении системы предварительной электронной регистрации для граждан России и полагает, что Москва должна отреагировать на подобные действия.

В понедельник украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, украинские власти также намерены ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на территорию страны.

"Каковы будут ответные меры и будут ли они, я думаю, этот вопрос лучше адресовать в МИД РФ. Я думаю, что они будут… Если вы спрашиваете мою частную позицию, то государство должно отреагировать на эти безудержные решения правителей (Украины)", — сказал РИА Новости Калашников.

"Хотя и жалко украинцев. Нам говорят, мы же не должны ухудшать положение рядовых жителей и граждан. Но, в конце концов, у этих рядовых жителей тоже должна появиться ответственность, которую они выражают в голосовании, как это случилось в Молдове. Пусть они проголосуют за других правителей, если их жизнь ухудшается в результате действий, которые предпринимают эти правители", — отметил парламентарий.