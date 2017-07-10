По меньшей мере шесть паломников погибли при обстреле боевиков в Индии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 ранены в результате обстрела боевиками автобуса, перевозившего паломников в знаменитый индийский горный храм Амарнатх, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, боевики обстреляли автобус, следовавший вне официального конвоя с паломниками, который сопровождала полиция.

Как сообщается, на время ежегодной 45-дневной ятры (паломничества — ред.) в храм Амарнатх были введены дополнительные меры безопасности.

Храм Амарнатх расположен в индийском штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане. Здесь активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.