Реинтеграциия Донбасса не нарушает минские соглашения, заявили на Украине

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что принятие закона о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям, но создает условия для их реализации.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.

"Могу сказать, что принятие этого закона не противоречит минским соглашениям, а наоборот — создает предусловия для их выполнения, потому что в основе минских соглашений лежит фактор по безопасности, без которого продвигаться в этом направлении практически невозможно", — сказал Турчинов на брифинге.

Как ранее заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.