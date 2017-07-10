Украине нужен вечный нейтралитет, считают в "Оппозиционном блоке"

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украине необходимо закрепить "вечный нейтралитет", а не вступать в военно-политические блоки, заявил сопредседатель украинской парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы должны создать из Украины восточно-европейскую Швейцарию и закрепить вечный нейтралитет, а не быть точкой конфликта крупных геополитических игроков", — приводит слова Вилкула пресс-служба партии.

Он также считает, что Украине нужна сильная профессиональная армия как гарант независимости страны.

Вилкул подчеркнул, что "Оппозиционный блок" будет голосовать против законопроектов, направленных на членство страны в любых военно-политических союзах.

"Мы против вступления Украины в любые военно-политические союзы. Притом, что нас в них еще и не берут. И любые заявления о вступлении и членстве являются не более чем политическими", — сказал депутат.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.