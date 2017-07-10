На Украине рассказали, когда заработает въезд по биометрическим паспортам

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Въезд на Украину по биометрическим паспортам должен заработать не позже января 2018 года, но при готовности может быть и раньше, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после заседания совбеза в понедельник.

Украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО в понедельник сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

"Он (биометрический контроль — ред.) должен заработать не позже января 2018 года, но не исключаю, что он заработает еще до конца этого года", — сказал Турчинов, говоря о срока введения инициированного Киевом биометрического контроля на границе.

По его словам, для усиления контроля на границе будет создана соответствующая инфраструктура. "Создается соответствующая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позже начала следующего года", — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что для технического обеспечения считывания биометрических данных на границе из госбюджета предлагается выделить пограничникам 300 миллионов гривен (11,5 миллиона долларов), и еще столько же должно быть выделено пограничникам на "техническую защиту границы".