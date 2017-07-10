Мэй прокомментировала присутствие Иванки Трамп за столом переговоров G20

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что присутствие дочери президента США Иванки Трамп за столом переговоров лидеров стран "двадцатки" было "разумным", потому что речь шла о программе, инициированной Иванкой и Всемирным банком.

"Она заняла место после утренней сессии. Речь шла о программе по созданию фонда помощи женщинам-предпринимателям, которую инициировали сама Иванка и Всемирный банк. Поэтому ее присутствие за столом переговоров было вполне разумным", — сказала Мэй, выступая в палате общин британского парламента.

Появление старшей дочери американского лидера Дональда Трампа за столом переговоров на саммите G20 вызвало волну возмущения в СМИ по всему миру. В защиту Иванки Трамп ранее выступила канцлер Германии Ангела Меркель, заявившая, что та как член американской делегации имела полное право занять место отца за столом переговоров лидеров стран G20.