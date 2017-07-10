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В мире

Жители польского города взбунтовались из-за переноса советского памятника

19:0210.07.2017
(обновлено: 19:10 10.07.2017)
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© Fotolia / dziewulФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фотоФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul

ВАРШАВА, 10 июл — РИА Новости. Жители польского города Гожув (Любуское воеводство) взбунтовались против переноса советского памятника, установленного на Грюнвальдской площади, сообщает Gazeta Lubuska.

Здание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По данным издания, в минувшую пятницу городской магистрат сообщил, что памятник, "который прямо намекает на польско-советское единство в борьбе с фашизмом", будет демонтирован и перенесен в другое место. Вместо него на площади планировалось установить другой монумент, который увековечит 100-летие независимости, отмечаемое в следующем году. Сообщается, что демонтаж памятника должен был обойтись в 500 тысяч злотых (более 125 тысяч долларов).

"Еще в пятницу мэрия хотела перенести памятник с Грюнвальдской площади и установить новый. Но люди взбунтовались, а мэр отказался от этого замысла", — утверждает газета. По данным издания, местные жители раскритиковали идею переноса памятника и оценили ее как "глупую и ненужную". Острая дискуссия развернулась на странице в Facebook представителя партии "Гражданская платформа" Роберта Суровца, который написал о планах городских властей.

"Говорят, что у города нет денег, а кому этот памятник мешает? Стоял столько лет, пусть стоит дальше", — написал пользователь Мачей. Другой пользователь Мачей Бушкевич отметил: "Только через мой труп. Глупее инициативы в Гожуве давно не было".

Фракция горсовета "Современный Гожув" подготовила заявление, в котором памятник назван "свидетельством истории, которую не следует перевирать". " Он не прославляет никакой тоталитарный режим, а отдает дань уважения погибшим солдатам", — говорится в заявлении. Член горсовета Марта Бейнар-Бейнарович намеревалась провести в понедельник консультации по данному вопросу, но мэр города Яцек Вуйчицкий неожиданно отказался от идеи переноса памятника.

Здание министерства иностранных дел. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В новом заявлении городских властей говорится, что действия в отношении памятника будут приостановлены из-за недавнего пожара в соборе, из-за которого большинство бюджетных планов утратили свою силу. "На сегодня вопроса памятника нет", — заявил Вуйчицкий.

Памятник "Братству по оружию" был установлен на Грюнвальдской площади Гожува в середине 1970-х годов. В 1998 году его переименовали в памятник Независимости. В 2006 году рядом была пристроена колокольня с колоколом, который стал символом польско-немецкого примирения.

Польский парламент недавно принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

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