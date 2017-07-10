Жители польского города взбунтовались из-за переноса советского памятника

ВАРШАВА, 10 июл — РИА Новости. Жители польского города Гожув (Любуское воеводство) взбунтовались против переноса советского памятника, установленного на Грюнвальдской площади, сообщает Gazeta Lubuska.
"Еще в пятницу мэрия хотела перенести памятник с Грюнвальдской площади и установить новый. Но люди взбунтовались, а мэр отказался от этого замысла", — утверждает газета. По данным издания, местные жители раскритиковали идею переноса памятника и оценили ее как "глупую и ненужную". Острая дискуссия развернулась на странице в Facebook представителя партии "Гражданская платформа" Роберта Суровца, который написал о планах городских властей.
"Говорят, что у города нет денег, а кому этот памятник мешает? Стоял столько лет, пусть стоит дальше", — написал пользователь Мачей. Другой пользователь Мачей Бушкевич отметил: "Только через мой труп. Глупее инициативы в Гожуве давно не было".
Фракция горсовета "Современный Гожув" подготовила заявление, в котором памятник назван "свидетельством истории, которую не следует перевирать". " Он не прославляет никакой тоталитарный режим, а отдает дань уважения погибшим солдатам", — говорится в заявлении. Член горсовета Марта Бейнар-Бейнарович намеревалась провести в понедельник консультации по данному вопросу, но мэр города Яцек Вуйчицкий неожиданно отказался от идеи переноса памятника.
Памятник "Братству по оружию" был установлен на Грюнвальдской площади Гожува в середине 1970-х годов. В 1998 году его переименовали в памятник Независимости. В 2006 году рядом была пристроена колокольня с колоколом, который стал символом польско-немецкого примирения.
Польский парламент недавно принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.