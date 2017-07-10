МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Транспортный союз Гамбурга решил подарить месячные проездные билеты на общественный транспорт гражданам, чьи автомобили сгорели или получили повреждения во время протестов в дни проведения саммита "большой двадцатки", сообщила в понедельник газета Handelsblatt.
По данным издания, месячный проездной документ будет включать поездки в городском и пригородном общественном транспорте, экспресс-автобусах и региональных поездах.
Для получения бесплатных проездных билетов жители должны подать заявку в транспортный союз Гамбурга и доказать, что они являются владельцами сгоревшего транспортного средства и уже заявили об этом властям. К понедельнику в транспортный союз с заявками на получение проездных билетов обратились уже пять человек.