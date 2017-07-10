Киев введет электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украина введет систему предварительной электронной регистрации для въезжающих в страну граждан России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД", — сказал Турчинов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Председатель СНБО отметил, что процедура регистрации также коснется россиян, проживающих на территории Украины. "Кроме этого вводится, соответствующее поручение СНБО сегодня сделало, требование об обязательной регистрации граждан РФ, которые находятся на территории Украины в месте их постоянного пребывания, а также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины", — пояснил Турчинов.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что все въезжающие на Украину иностранцы будут проходит биометрический контроль, в частности у них будут снимать отпечатки пальцев, а также делать цифровую фотографию. По словам Турчинова, эти меры прежде всего затронут граждан России.

Инфраструктура для биометрического контроля должна заработать не позднее начала следующего года, добавил секретарь СНБО.

В Киеве неоднократно предлагали различные меры по усилению контроля за въездом российских граждан. Помимо предварительной регистрации и биометрического контроля, предлагалось установить визовый режим с Россией, хотя, по данным опросов, против этой идеи выступают более половины украинцев.

В Москве ранее заявляли, что не оставят без ответа действия Киева и будут исходить из принципа взаимности.