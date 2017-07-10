СБ ООН учредил новую политическую миссию в Колумбии

ООН, 10 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял решение учредить в Колумбии новую политическую миссию, которая будет проверять выполнение итогового соглашения по урегулированию конфликта в стране и процесс реинтеграции бывших повстанцев.

Резолюция 2366 была принята членами Совета единогласно в понедельник. Ее автором выступила делегация Соединенного Королевства.

Контрольная миссия ООН в Колумбии приступит к работе 26 сентября 2017 года на первоначальный период в 12 месяцев, ее возглавит специальный посланник генерального секретаря ООН. Задачи новой миссии — проверять выполнение итогового соглашения сторон, в том числе процесс политической, экономической и социальной реинтеграции бойцов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), защиту населения и организаций на местах.

Новая миссия заступит сразу по завершении срока действия мандата первой миссии ООН в Колумбии. В прошлом году в страну были направлены 450 невооруженных наблюдателей, которые следили за выполнением режима прекращения огня между правительственными силами и РВСК и разоружением повстанцев.

В конце ноября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимоченко подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек.