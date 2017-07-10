В таллинском такси начали принимать биткоины

ТАЛЛИН, 10 июл — Sputnik, Светлана Бурцева. В столице Эстонии появилось первое такси, за поездку в котором можно расплатиться виртуальными деньгами. В салоне автомобиля об этом сообщает наклейка с названием одной из самых известных криптовалют в мире – биткоин.

Как сообщил Sputnik Эстония водитель и владелец машины Всеволод Юргенсон, новшество приурочено к началу председательства Эстонии в Евросоюзе. Юргенсон рассказал, что в Таллинне ожидают гостей из самых разных уголков мира, и он намерен поддержать имидж своей страны как одной из самых продвинутых в области использования и развития информационных технологий.

"Впервые с информацией о криптовалютах я познакомился в новостях Sputnik Эстония. И уже потом заинтересовался и начал изучать всю доступную в интернете информацию", — сказал Юргенсон.

По его словам, он завел электронный кошелек и попробовал провести первые операции с биткоинами, а идея ввести оплату такси криптовалютой пришла сама собой. Новая форма платежей действует наряду с оплатой наличными, банковскими картами, ваучерами и по договору с фирмой.

Как рассказал таксист, за первую неделю июля со стороны пассажиров уже отмечен большой интерес к возможности расчетов в биткоинами. Будучи владельцем еще нескольких автомобилей такси, Юргенсон намерен научить пользоваться криптовалютой всех своих водителей.

Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о начале работы с виртуальными деньгами.

В России обращение биткоинов пока не регулируется. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовое ведомство намерено тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить регулирование. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отмечал высокие риски использования криптовалюты населением из-за недостаточного развития технологии.